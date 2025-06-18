Председатель Милли Меджлиса: Проведение Азербайджаном пленарного заседания ПА ОЧЭС - яркий пример значения, придаваемого сотрудничеству со странами региона

Проведение пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в Азербайджане является ярким примером значения, придаваемого им сотрудничеству со странами региона.

Азербайджан всегда считал сотрудничество, диалог и взаимное уважение одним из приоритетов своей внешней политики. Азербайджан является страной, которая поддерживает мир, развитие и принцип равных возможностей не только на региональном, но и на международном уровне. Все эти успехи являются результатом решительной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса, председатель ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова на церемонии открытия 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

По ее словам, общая история, культура, стремление к миру и равенству, которые объединяют государства-члены организации, составляют основу сотрудничества. Демократия, взаимное уважение и доверие являются основополагающими принципами этой ассамблеи и организации.

«Укрепление межпарламентских связей имеет большое значение с точки зрения укрепления демократии. Особое внимание следует уделить целям устойчивого развития. Решения, которые будут приняты в рамках этой сессии, должны быть как оперативными, так и решительными и должны привести к реальным результатам. Новые формы нашего сотрудничества - студенческий обмен, совместные культурные проекты, исследовательские программы и обмен опытом в других областях - еще больше сблизят нас. Мы должны продолжать защищать права человека и превратить ассамблею в символ мира и сотрудничества в регионе. Не будем забывать, что парламенты - это институты, которые выражают голос народа и служат его интересам», - сказала С. Гафарова.

По ее мнению, энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, вносят значительный вклад в экономическую интеграцию и стабильность региона. Роль Азербайджана как надежного партнера по Среднему коридору растет с каждым днем и наша страна превратилась в важный транспортный и логистический узел.

«В рамках мероприятия вы посетите наши освобожденные от оккупации территории, увидите своими глазами размеры разрушений, нанесенных этим землям Арменией, и одновременно станете свидетелями проводимых широкомасштабных работ по восстановлению и созиданию. Этот процесс показывает, что Азербайджан уверенно движется вперед, по пути мира и развития», - добавила председатель Милли Меджлиса.

Источник: АЗЕРТАДЖ