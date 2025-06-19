Болгария временно перенесла посольство из Ирана в Азербайджан

Посольство Болгарии в Иране временно продолжит работу из столицы Азербайджана - Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на blitz, об этом сегодня заявил болгарский премьер Росен Желязков.

«Мы не закрываем посольство (в Иране - ред.), а переводим его в Баку, пока опасность не минует», - заявил премьер.

По его словам, 12 сотрудников посольства Болгарии в Тегеране и члены их семей были эвакуированы.

«Днем ранее была осуществлена ​​первая эвакуация болгар из Израиля. 89 наших соотечественников вернулись домой поздним рейсом. В самолете с 148 эвакуированными из Израиля людьми также находились 59 граждан других стран — Словении, США, Бельгии, Албании, Косово и Румынии», также сказал он.