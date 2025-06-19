Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ воспринял трагедию 6 февраля как собственную трагедию
Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию.
Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.
«С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь», - отметил глава государства.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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