Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ воспринял трагедию 6 февраля как собственную трагедию

Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ