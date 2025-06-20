На суде названы имена генералов, руководивших операциями вооруженных сил Армении во время Апрельских боев

20 июня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса Бако Саакян, который «президентствовал» в так называемом режиме, созданном на оккупированных ранее вооруженными силами Армении территориях Азербайджана, ответил на вопросы прокурора Тараны Мамедовой, защищавшей государственное обвинение.

В своих показаниях Б.Саакян в ответ на вопросы о событиях, произошедших в 2016 году, условно называемых Апрельскими боями, раскрыл имена тех, кто тогда руководил операциями. Как стало известно, в то время с армянской стороны операциями руководили министр обороны Армении, генерал-полковник Сейран Оганян, начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Юрий Хачатуров и «командующий армией» незаконного режима - крупнейшим вооруженным формированием вооруженных сил Армении Левон Мнацаканян.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других многочисленных преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ