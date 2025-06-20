Эрдоган подчеркнул значимость достигнутых договоренностей по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией

Турция использует все возможности дипломатии для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Anadolu, что об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его словам, официальная Анкара работает над обеспечением стабильности не только в регионе, но и во всём мире. Турецкий лидер также подчеркнул значимость достигнутых договоренностей по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией в нынешней ситуации.

Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений. Кроме того, Эрдоган и Пашинян обменялись мнениями по поводу военной напряженности между Израилем и Ираном.