Хабиб Нурмагомедов в Баку – ФОТО

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов находится в столице Азербайджана.

Отметим, что в Баку Х.Нурмагомедов прибыл в связи с первым турниром UFC в столице Азербайджана, который состоится 21 июня в Crystal Hall.

Также в Баку на турнир прибыл российский мастер смешанных боевых искусств Ислам Махачев – фотоснимком с российскими спортсменами в Instagram Stories поделился азербайджанский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Расул Чунаев.