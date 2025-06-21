 На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

First News Media22:05 - 21 / 06 / 2025
На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в Турцию 21 июня принял участие и выступил на 51-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в выступлении говорилось о политических, экономических, гуманитарных вызовах и проблемах в сферах экологии и безопасности, возникающих на фоне усиления геополитической напряженности на пространстве ОИС, сотрудничестве по борьбе с ними, а также ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

В своем выступлении Джейхун Байрамов поздравил Турцию с предстоящим председательством в ОИС и выразил готовность нашей страны поддержать процесс председательства братской республики.

По его словам, Азербайджан рассматривает председательство в ОИС, которое он примет в 2026 году, как серьезную историческую возможность внести вклад в солидарность и развитие исламского мира.

Подчеркнув обеспокоенность, которую вызывают нарастающие тенденции исламофобии в мире, министр отметил, что наша страна решительно осуждает все формы и проявления этой угрозы и поддерживает инициативы, предпринимаемые в рамках ОИС по борьбе с исламофобией.

Была затронута нынешняя гуманитарная ситуация в секторе Газа и отмечена важность принятия срочных мер в этой связи.

Джейхун Байрамов заявил, что расширение географии напряженности на Ближнем Востоке и военные операции, проводимые против Исламской Республики Иран, вызывают обеспокоенность и официальный Баку призывает к восстановлению дипломатического процесса, основанного на нормах и принципах международного права.

Он отметил, что Азербайджан полностью поддерживает мирное урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, а также ОИС, привлек внимание к значению соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 мая 2025 года.

Говоря о текущей гуманитарной ситуации в Сирии, глава МИД Азербайджана отметил важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе.

Министр также подробно рассказал о вызовах, которые угрожают процессу восстановления, строительства и мирным усилиям на Южном Кавказе в постконфликтный период, а также процессу нормализации отношений.

Было отмечено, что существующие в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и тот факт, что Минская группа ОБСЕ и ей подобные институты, являющиеся пережитком завершившегося конфликта, до сих пор не упразднены, препятствуют подписанию мирного соглашения.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Армения не выполнила свои обязательства по обеспечению беспрепятственного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном.

В ходе выступления также говорилось о том, что грубое нарушение прав общины Западного Азербайджана – азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении, а также отрицание их прав являются препятствиями для устойчивого мира и построения доверия.

Поделиться:
259

Актуально

Спорт

Победа досрочно: Назим Садыхов выиграл бой на турнире UFC в Баку - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Тофиг Мусаев дебютирует в UFC

Спорт

Определился первый победитель основного карда турнира UFC в Баку - ФОТО

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

Политика

Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее оккупированных территорий Азербайджана - ФОТО

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке в Карабах с иностранными дипломатами - ФОТО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Эрдоган и Пашинян обсудили процесс нормализации отношений - ОБНОВЛЕНО

МИД РФ: Россияне могут покинуть Иран наземным путем через ‭«Астара»

Комиссия Милли Меджлиса прокомментировала фейки об Азербайджане

Австралия поблагодарила Азербайджан

Последние новости

Тофиг Мусаев дебютирует в UFC

Сегодня, 00:15

Победа досрочно: Назим Садыхов выиграл бой на турнире UFC в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:13

Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

Сегодня, 00:05

В Минске объяснили, почему освободили Тихановского - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:55

Определился первый победитель основного карда турнира UFC в Баку - ФОТО

21 / 06 / 2025, 23:40

Турецкий журналист Фатих Алтайлы задержан

21 / 06 / 2025, 23:30

Стартовали бои основного карда UFC Fight Night в Баку, в которых участвуют три азербайджанских бойца

21 / 06 / 2025, 23:18

Определились все победители предварительного карда UFC Fight Night в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:15

СМИ: Иран может нанести удар по ядерному объекту в Димоне

21 / 06 / 2025, 23:05

В ДТП в Гаджигабульском районе погиб гражданин Туркменистана

21 / 06 / 2025, 22:40

СМИ: При ударах Израиля по объектам на западе Ирана погибли пять военных

21 / 06 / 2025, 22:30

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

21 / 06 / 2025, 22:05

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее оккупированных территорий Азербайджана - ФОТО

21 / 06 / 2025, 21:45

Президент Грузии помиловал 37 человек

21 / 06 / 2025, 21:25

СМИ: Трамп и Эрдоган пытались на прошлой неделе организовать встречу между США и Ираном в Стамбуле

21 / 06 / 2025, 21:00

Президент Ирана заявил о готовности к диалогу по атому

21 / 06 / 2025, 20:35

Задержанный СГБ бывший глава ИВ Гахского района арестован

21 / 06 / 2025, 20:20

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке в Карабах с иностранными дипломатами - ФОТО

21 / 06 / 2025, 20:10

Обнародованы время и повестка дня очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

21 / 06 / 2025, 20:05

Иностранные дипломаты ознакомились со строительными работами в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 19:55
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00