На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в Турцию 21 июня принял участие и выступил на 51-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в выступлении говорилось о политических, экономических, гуманитарных вызовах и проблемах в сферах экологии и безопасности, возникающих на фоне усиления геополитической напряженности на пространстве ОИС, сотрудничестве по борьбе с ними, а также ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

В своем выступлении Джейхун Байрамов поздравил Турцию с предстоящим председательством в ОИС и выразил готовность нашей страны поддержать процесс председательства братской республики.

По его словам, Азербайджан рассматривает председательство в ОИС, которое он примет в 2026 году, как серьезную историческую возможность внести вклад в солидарность и развитие исламского мира.

Подчеркнув обеспокоенность, которую вызывают нарастающие тенденции исламофобии в мире, министр отметил, что наша страна решительно осуждает все формы и проявления этой угрозы и поддерживает инициативы, предпринимаемые в рамках ОИС по борьбе с исламофобией.

Была затронута нынешняя гуманитарная ситуация в секторе Газа и отмечена важность принятия срочных мер в этой связи.

Джейхун Байрамов заявил, что расширение географии напряженности на Ближнем Востоке и военные операции, проводимые против Исламской Республики Иран, вызывают обеспокоенность и официальный Баку призывает к восстановлению дипломатического процесса, основанного на нормах и принципах международного права.

Он отметил, что Азербайджан полностью поддерживает мирное урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, а также ОИС, привлек внимание к значению соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 мая 2025 года.

Говоря о текущей гуманитарной ситуации в Сирии, глава МИД Азербайджана отметил важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе.

Министр также подробно рассказал о вызовах, которые угрожают процессу восстановления, строительства и мирным усилиям на Южном Кавказе в постконфликтный период, а также процессу нормализации отношений.

Было отмечено, что существующие в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и тот факт, что Минская группа ОБСЕ и ей подобные институты, являющиеся пережитком завершившегося конфликта, до сих пор не упразднены, препятствуют подписанию мирного соглашения.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Армения не выполнила свои обязательства по обеспечению беспрепятственного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном.

В ходе выступления также говорилось о том, что грубое нарушение прав общины Западного Азербайджана – азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении, а также отрицание их прав являются препятствиями для устойчивого мира и построения доверия.