Эрдоган: Анкара делает все возможное, чтобы предотвратить катастрофу в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает активные усилия для недопущения эскалации конфликта вокруг Ирана.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы атаки Израиля и его сторонников против нашего соседа Ирана не переросли в ещё большую катастрофу. Нападение на Иран является неприемлемым», — подчеркнул турецкий лидер.

Заявление было сделано в Анкаре на встрече с представителями профсоюзов, передает агентство Anadolu.