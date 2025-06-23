Эрдоган: Анкара делает все возможное, чтобы предотвратить катастрофу в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает активные усилия для недопущения эскалации конфликта вокруг Ирана.
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы атаки Израиля и его сторонников против нашего соседа Ирана не переросли в ещё большую катастрофу. Нападение на Иран является неприемлемым», — подчеркнул турецкий лидер.
Заявление было сделано в Анкаре на встрече с представителями профсоюзов, передает агентство Anadolu.
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