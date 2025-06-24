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Азербайджан на чемпионате Европы представят 19 дзюдоистов

First News Media19:15 - Сегодня
Азербайджан на чемпионате Европы представят 19 дзюдоистов

С 26 по 29 июня в столице Северной Македонии Скопье пройдет чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (до 18 лет).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерация дзюдо, в индивидуальных соревнованиях в 14 весовых категориях Азербайджан представят 19 спортсменов (10 мальчиков, 9 девочек). А в последний день турнира сборная поборется в соревнованиях смешанных команд.

Дзюдоисты выступят под руководством главного тренера мужской юношеской сборной Эмина Искендерова, тренеров Ниджата Шихализаде и Котаро Сасаки, главного тренера женской юношеской сборной Эльнура Исмаилова и тренера Амраха Ахмедова.

В мужских соревнованиях свои силы испытают Анар Гулиев, Ибрагим Талыбов (оба – 50 кг), Расул Ализаде, Мухаммедали Гусиев (оба – 55 кг), Зейд Алескеров (60 кг), Али Гумбатов (66 кг), Саид Шарифов, Айхан Гасанли (оба – 73 кг), Абдулла Рахметов (81 кг), Саид Гусейнов (90 кг) и Тунар Фарзалиев (+90 кг).

В женских соревнованиях на татами выйдут Медина Гусейнова (40 кг), Гюльшан Гусейнова (44 кг), Нармин Агамирзазаде, Лейла Алекберова (обе – 48 кг), Айсун Мамедова, Нурана Гаджизаде (обе – 52 кг), Самая Юсифли (57 кг), Аян Алиева (63 кг) и Масума Мамедли (70 кг).

В число судей континентального первенства войдет член судейской коллегии Федерации дзюдо Азербайджана, рефери международной категории «А» Акиф Тахиров.

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