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Президент Азербайджана: Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность

First News Media10:33 - Сегодня
Президент Азербайджана: Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность

Сегодня Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, и неслучайно Европейский Союз называет Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

Отметив, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется по трубопроводам в 12 стран мира, глава государства сказал: «Именно по этому показателю - по географии поставок нашего газа Азербайджан сегодня находится на передовых позициях в глобальном масштабе. Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность».

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