Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

«Но реальность такова, что сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ