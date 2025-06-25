В Баку проходит международная конференция по деколонизации Гваделупы

В Баку проходит международная тематическая конференция «К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы», посвященная карибскому острову, находящемуся под колониальным господством Франции.

Мероприятие проходит при совместной организации Бакинской инициативной группы, Народного союза за освобождение Гваделупы (UPLG), Международного движения за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Международного комитета чернокожих народов (CIPN) и Движения сил за создание гваделупской нации (FKNG).

В конференции участвуют лидеры политических партий, борющихся за независимость Гваделупы, руководители движений, представители НПО и научных кругов. С презентациями выступят секретари Международного фронта деколонизации, основанного в Баку в июле 2024 года при поддержке Бакинской инициативной группы.

На конференции будут широко обсуждаться проблемы сохранения статуса Гваделупы как заморского департамента Франции, ограничивающего право народа свободно определять свое политическое будущее.

Особое внимание уделено колониальным преступлениям, историческим несправедливостям, уничтожению коренного народа калинаго, эксплуатации рабочих, неравенству и существующим административным и экономическим структурам, поддерживающим зависимость острова.

В ходе мероприятия обсуждается вопрос внесения права гваделупского народа на самоопределение в повестку дня международных организаций, правовые механизмы ООН по деколонизации, а также несоблюдение Францией соответствующих резолюций и Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным народам.

Стоит отметить, что 25 июня в 19:00 в «Зеленом театре» Баку состоится концерт «Ритмы и танцы Гваделупы и Азербайджана» с участием деятелей культуры и искусства обеих стран. Организатором выступает Бакинская инициативная группа.

В рамках культурной программы зрителям будет представлена гармония гваделупской и азербайджанской музыки. На мероприятии выступит знаменитая гваделупская группа Lakou Veranda, которая представит свои уникальные музыкальные ритмы.

Источник: Report