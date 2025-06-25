Жан-Жакоб Бисеп: «Мы полны решимости избавиться от колониального наследия»

Мы полны решимости избавиться от колониального наследия. Девиз «Нет колониализму» - это не просто слоган, а осознанная политическая позиция народа Гваделупы.

Об этом заявил генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп на проходящей в Баку конференции «К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы».

«Мы больше не можем позволить, чтобы наш народ продолжал жить под гнетом колониализма. Наш настрой очень серьезен. Мы не собираемся молчать - и не будем. Мы ищем справедливость и правду. Наше участие в таких мероприятиях, как сегодняшняя конференция в Баку, говорит о том, что в нас живут вера, надежда и решимость сделать все возможное для освобождения от колониального наследия», - подчеркнул он.

Выразив признательность Азербайджану и Бакинской инициативной группе за поддержку, Бисеп отметил важность международной солидарности.

«Азербайджанский народ для нас - братский. Несмотря на географическую удаленность, нас объединяет общее стремление - борьба за справедливость», - заявил он.

Источник: Report