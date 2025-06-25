Национальный координатор Гваделупского отделения FID: Благодарю Азербайджан за поддержку

Хотя Азербайджан далек от нас, наша цель одинаковая – восстановление суверенитета, справедливости. Мы пытаемся вести культурную борьбу. Потому что нас пытаются оторвать от реальности, от наших собственных корней. Необходимо самим определять свою судьбу в экономическом, политическом и социальном плане.

Об этом заявил национальный координатор Гваделупского отделения Международного фронта деколонизации (FID) Жан-Жакоб Бисеп на проходящей в Баку конференции, посвященной острову Гваделупа.

«Каждый из нас должен работать во имя свободы мира. Мы полны решимости продолжать нашу борьбу. Благодарю Азербайджан за поддержку, которую он оказывает нам», - сказал он.

Источник: АЗЕРТАДЖ