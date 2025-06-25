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Квартира в Sea Breeze – всего в одном билете от вас!

First News Media13:10 - Сегодня
Квартира в Sea Breeze – всего в одном билете от вас!

27 июля 2025 года на Бакинском Олимпийском стадионе состоится грандиозный концерт всемирно известной звезды ­– Джастина Тимберлейка.

Но на этот раз музыкальный вечер подарит не только незабываемые эмоции: один из зрителей получит шанс выиграть квартиру в Sea Breeze!

Компания “Sea Breeze совместно с “iTicket Production запускает рекламную акцию под названием «Квартира в Sea Breeze за билет». Среди всех зрителей, купивших билет и посетивших концерт, будет случайным образом выбран один победитель, который станет владельцем студии площадью 37,5 м² в новом жилом комплексе Park Lane, расположенном на территории города-курорта Sea Breeze.

Чтобы принять участие, достаточно купить билет на концерт Джастина Тимберлейка и обязательно посетить мероприятие. Последний день участия в Акции — 26 июля 2025 года.

Каждый билет содержит уникальный штрихкод, который автоматически участвует в розыгрыше. Победитель будет определён с помощью генератора случайных чисел в течение трёх дней после концерта. Итоги акции будут опубликованы на официальной странице @seabreeze.realestate в социальной сети Instagram.

Победителю будет направлено официальное уведомление по номеру телефона или адресу электронной почты, указанным при покупке билета. Участвовать в акции могут только лица старше 18 лет.

Лица, не желающие принимать участие в Рекламной Акции, должны уведомить Организаторов путём отправки электронного письма на адрес [email protected] с темой «Отказ от участия в Акции» и следующим текстом: «Я, [Ф.И.О.], отказываюсь от участия в Рекламной Акции, проводимой в рамках концерта Джастина Тимберлейка 27.07.2025 года. Прошу исключить мой билет из участия», – приложив билет к письму.

С полными правилами акции можно ознакомиться по ссылке:
https://iticket.az/page/apartment-in-sea-breeze-for-the-ticket

Джастин Тимберлейк – один из самых популярных поп-исполнителей современности, который проявил себя не только в музыке, но и в кино, шоу-бизнесе и предпринимательстве. Свою карьеру он начал в конце 1990-х как участник бойз-бэнда NSYNC, быстро завоевав мировую популярность.

С началом сольной карьеры Тимберлейк выпустил такие альбомы, как Justified, FutureSex/LoveSounds и The 20/20 Experience, каждый из которых стал настоящим хитом и покорил миллионы слушателей по всему миру.

Его успехи не ограничиваются только музыкой: 10 премий Grammy, 4 Emmy и номинация на Оскар за саундтрек “Can’t Stop the Feeling!” сделали его одним из самых титулованных артистов своего поколения. Помимо музыки, он также успешно снялся в ряде голливудских фильмов.

За свою карьеру Джастин Тимберлейк продал более 54 миллионов альбомов и свыше 63 миллионов синглов, превратившись в настоящую мировую икону поп-культуры.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az, в мобильном приложении и во всех городских билетных кассах.

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