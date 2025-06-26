Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения ОТГ по гражданской защите

На восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистан рассмотрен и одобрен Закон о ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (ОТГ), подписанного 6 ноября 2024 года в Бишкеке.

Об этом сообщает узбекский сенат.

Сенаторы поддержали документ, подчеркнув его важность для повышения готовности к рискам и укрепления регионального взаимодействия в области гражданской защиты.

Напомним, что документ был разработан в рамках заседания Совета глав государств ОТГ, прошедшего в столице Кыргызстана.

Документ подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Целью Соглашения является развитие практического сотрудничества между профильными структурами стран-членов в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, оно направлено на укрепление партнерских и дружеских связей между государствами, входящими в организацию.

Документ предусматривает создание действенного механизма координации при возникновении природных катастроф и других чрезвычайных ситуаций, в том числе и за пределами стран-членов - на территориях государств-наблюдателей и третьих стран. Он определяет правовые и институциональные основы для взаимодействия, включая проведение совместных поисково-спасательных операций, обмен опытом, ведение систематического мониторинга и анализа, а также разработку стратегий взаимопомощи.