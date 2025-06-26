 Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

First News Media20:00 - Сегодня
Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Великобритания Фариз Исмайылзаде направил протестное письмо в адрес членов парламента Соединённого Королевства Джима Шеннона и лорда Алтона в ответ на их публичное обращение от 18 июня 2025 года в поддержку "Швейцарской мирной инициативы".

В письме подчеркивается:

"Мы высоко ценим интерес международного сообщества к обеспечению мира и стабильности в нашем регионе. Однако заявления и инициативы, направленные на достижение устойчивого мира, должны основываться на фактах, нормах международного права, принципах суверенитета и территориальной целостности. В связи с вашим обращением в поддержку так называемой "Швейцарской мирной инициативы" по "Нагорному Карабаху" (напоминаем, что в Азербайджане не существует административной единицы под таким названием), считаем необходимым донести до вас объективную информацию".

В письме напомнено, что в результате оккупации Карабаха Арменией около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Оккупация сопровождалась тяжкими преступлениями, включая Ходжалинский геноцид, разрушением городов и сёл, уничтожением культурного и религиозного наследия, а также экологическим ущербом. Подчёркивается, что международное сообщество на протяжении многих лет игнорировало страдания азербайджанских вынужденных переселенцев.

Также указано, что Армения умышленно минировала оккупированные территории, в результате чего Азербайджан стал одной из самых пострадавших от мин стран в мире. Мины продолжают убивать и калечить мирных жителей, мешают возвращению переселенцев и восстановительным работам.

В письме подчёркивается, что Армения отказывается предоставлять информацию о местах массовых захоронений, где, предположительно, находятся останки около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев, включая женщин и детей.

Авторы письма отмечают, что в течение многих лет армянские лидеры разжигали этническую ненависть, открыто оправдывали этнические чистки и не понесли никакой ответственности за совершённые преступления. Преступники продолжают восприниматься в армянском обществе как герои.

Отмечено также, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в полном соответствии с международным правом, Уставом ООН и резолюциями Совбеза ООН № 822, 853, 874 и 884.

Письмо подчёркивает, что Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной с традицией мирного сосуществования. После восстановления контроля над своими территориями ни один армянин не был насильно изгнан — они покинули регион добровольно, под влиянием армянской пропаганды. При этом на этих территориях в период оккупации незаконно были размещены армяне, не имеющие права на проживание там в соответствии с международным правом.

Также указано, что более 200 армян были освобождены в рамках гуманитарных жестов, а те, кто привлечён к ответственности, судятся за военные преступления, терроризм и насильственные исчезновения. Судебные процессы проходят в условиях прозрачности и с соблюдением всех юридических норм.

Авторы письма указывают, что переговоры по мирному соглашению фактически завершены, однако подписание документа тормозится из-за необходимости внесения изменений в армянскую Конституцию, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Подчёркивается, что устойчивый мир возможен лишь при отказе Армении — как властей, так и общества - от этих претензий.

"Так называемая “Швейцарская мирная инициатива” не только бесполезна, но и наносит вред хрупкому процессу мирного урегулирования между двумя странами. Интервенция внешних политиков и парламентариев с ограниченным пониманием регионального контекста лишь вредит нормализации", - говорится в письме.

Азербайджан продолжает выступать за диалог на основе взаимного уважения, справедливости и норм международного права, несмотря на возрастающую нестабильность в регионе и в мире.

В завершение письма выражена благодарность правительству Великобритании за последовательную поддержку территориальной целостности Азербайджана и призыв ко всем членам британского парламента, в том числе членам Межпартийной парламентской группы по вопросам свободы вероисповедания, проявлять осмотрительность и сдержанность в своих высказываниях, поддерживая мирный процесс.

Источник: Report

Поделиться:
249

Актуально

Xроника

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Ирана

Политика

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам ...

В мире

Пентагон раскрыл неожиданный факт об атаке на Иран

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Политика

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения ОТГ по гражданской защите

Азербайджанская делегация будет наблюдать за учениями «Защитник мира-2025» в Стамбуле

Минобороны Турции поздравило ВС Азербайджана со 107-й годовщиной

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Официальный Баку ответил МИД Армении

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Община Западного Азербайджана поблагодарила государства-члены ОИС за безоговорочную поддержку

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее оккупированных территорий Азербайджана - ФОТО

Последние новости

Нетаньяху: Победа Израиля дает пространство для мирных соглашений

Сегодня, 21:40

Путин: Израильско-иранский конфликт можно считать ушедшим в прошлое

Сегодня, 21:20

Кац: Израиль собирался ликвидировать Хаменеи

Сегодня, 21:00

Извлечены данные «черных ящиков» разбившегося в Индии авиалайнера

Сегодня, 20:40

Трамп: Перед ударами США уран с ядерных объектов Ирана не вывозился - Трамп

Сегодня, 20:20

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

Сегодня, 20:00

Пентагон раскрыл неожиданный факт об атаке на Иран

Сегодня, 19:40

Роналду остался в «Аль-Насре»

Сегодня, 19:21

Еврокомиссар предложил создать армию из 3 млн дронов

Сегодня, 19:00

Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»

Сегодня, 18:40

Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной

Сегодня, 18:20

В Баку отец и сын попались на хранении наркотиков — тайник был в холодильнике

Сегодня, 18:00

Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в «охоте на ведьм»

Сегодня, 17:42

Ущерб от иранских ракетных обстрелов в Израиле составил почти 3 млрд долларов - Bloomberg

Сегодня, 17:26

В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа

Сегодня, 17:12

Израиль заявил об ударах по Ливану

Сегодня, 17:07

Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения ОТГ по гражданской защите

Сегодня, 17:03

В Иреване ставят условия ОДКБ

Сегодня, 17:00

Азербайджан и Беларусь укрепляют связи в сфере СМИ - ФОТО

Сегодня, 16:50

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 16:40
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35