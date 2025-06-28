МИД Азербайджана ответил на претензии посла Ирана в Армении в отношении Общины Западного Азербайджана

Азербайджан решительно отвергает заявления посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани относительно Общины Западного Азербайджана.

Об этом заявил начальник отдела пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления посла Ирана в Армении относительно Общины Западного Азербайджана.

А.Гаджизаде заявил, что манипулятивное толкование послом решений Организации исламского сотрудничества (ОИС), принятых в Стамбуле по поводу Общины Западного Азербайджана, а также систематическое искажение открытого намерения этих решений по защите справедливости и прав человека в отношении Общины, изгнанной с территории нынешней Армении с применением насилия, угроз и грубых нарушений, вызывает удивление и возмущение.

"Если посол не знаком с текстом решений, принятых ОИС, мы рекомендуем внимательно их прочитать. Решения, в том числе резолюция "Право азербайджанцев, насильственно и систематически выселенных с территории современной Армении, на возвращение", отражают неоспоримые исторические факты, основанные на принципах международного права и справедливости.

Эти резолюции требуют восстановления фундаментальных прав изгнанных азербайджанцев, а не поддерживают территориальные претензии, ложно представленные Арменией и озвученные послом Ирана. Кроме того, резолюции осуждают постоянное отрицание Арменией фундаментальных прав Общины",- отметил он.

По его словам, ложные заявления посла, направленные на удовлетворение интересов Армении, особенно опасны, поскольку противоречат позиции Исламской Республики Иран, представленной на уровне министра иностранных дел вместе с 57 странами и поддержавшей решения по Общине Западного Азербайджана в Стамбуле.

"Посол своими регулярными и систематическими провокационными выступлениями против Азербайджана преследует цель подорвать отношения между Азербайджаном и Ираном, а такая чрезмерная поддержка армянских искажений, стремясь быть «более католиком, чем Папа», не принесет ему никакой чести",- добавил он.