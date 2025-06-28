Закир Гасанов: Современная Азербайджанская армия, будучи самой мощной в регионе, стала гарантом мира и стабильности

Быть выпускником Военного института, носящего имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, — это большая честь и ответственность.

Отрадно, что торжественная церемония выпуска, в которой мы принимаем участие, совпала с особо знаменательным для нашей страны годом – Годом Конституции и суверенитета. Кроме того, наш народ готовится к празднованию пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов в ходе своего выступления на церемонии выпуска в Военном институте имени Гейдара Алиева и Военно-медицинского факультета.

Министр отметил, что благодаря политике армейского строительства, успешно продолжаемой под руководством достойного преемника общенационального лидера — Президента, Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева, современная Азербайджанская армия, будучи самой мощной армией в регионе, стала гарантом мира и стабильности. Успешные реформы, проводимые в одном из ключевых направлений армейского строительства — в области военного образования, уже приносят ощутимые результаты.

«Военный институт играет значимую и неоспоримую роль в обеспечении Азербайджанской армии профессиональными военными кадрами. Его выпускники активно участвовали в Первой и Второй Карабахских войнах, а также в антитеррористической и других операциях, и были удостоены высоких государственных наград за проявленное мужество и героизм в деле восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Апрельские бои, Гюннутская операция, Отечественная война и последующие боевые действия, а также антитеррористическая операция, проведённая в 2023 году, наглядно продемонстрировали высокий профессионализм азербайджанских военнослужащих и несгибаемую волю личного состава к Победе.

На этой торжественной церемонии я с глубоким уважением хочу почтить память всех наших шехидов, в том числе курсантов и выпускников Военного института, ставших шехидами. Желаю скорейшего исцеления всем военнослужащим, получившим ранения в боях.

Дорогие родители, сегодня исполнились ваши мечты. Ваша родительская забота и труд не были напрасны. Ваши дети овладели самой благородной из профессий — профессией офицера — и начинают службу в рядах Азербайджанской армии. Можете гордиться ими!

Дорогие офицеры! Каждому из вас я желаю крепкого здоровья, успехов в личной жизни и дальнейшей службе.

Верю, что вы будете добросовестно трудиться для выполнения возложенных на вас задач, с честью носить звание азербайджанского офицера и всегда будете готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.

Не забывайте: наш народ видит в каждом из вас образец личного мужества, стойкости и героизма! Желаю вам успехов в вашем святом служении Родине», — сказал министр в завершение своего выступления.