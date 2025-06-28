В Баку стартует международный турнир «Гимнастика для всех»

Сегодня в Баку стартует третий международный Challenge «Гимнастика для всех».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях примут участие 54 команды из 4 стран.

Участники выступят в двух возрастных категориях (до 50 лет и старше 50 лет). Мероприятие запомнится мастер-классами, красочными выступлениями команд и развлекательными программами.

Отметим, что целью турнира является повышение физической активности пожилых людей, поддержка их интеграции в социальную жизнь и поощрение здорового образа жизни.