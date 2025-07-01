Официальных данных нет: Посол Ирана признал голословность обвинений в адрес Баку

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани признался, что официальной информации о якобы использовании азербайджанской территории для израильских ударов по Ирану нет.

Так он отказался от недавних своих заявлений на эту тему.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции Собхани, ссылаясь на «разведданные», утверждал, что «некоторое количество малых БПЛА проникло в ИРИ с территории соседних стран». Он затем дал понять, что речь идет об Азербайджане.

Сегодня дипломат заявил, что официальной информации «об использовании азербайджанской территории» нет, и основываться только на данных СМИ нельзя, сообщают армянские СМИ.

К тому же со слов Собхани, Тегеран получил заверения из Баку о том, что власти не позволят использовать Азербайджан для ударов по Ирану.

Напомним, ранее официальный Баку решительно опроверг провокационные заявления посла.

«Мы решительно отвергаем безосновательные и провокационные заявления чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани о якобы использовании территории Азербайджана для нападения на Иран, в частности о применении израильских беспилотников с азербайджанской территории против Ирана», - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, подобные утверждения наносят ущерб азербайджано-иранским отношениям, которые основываются на взаимном уважении к территориальной целостности и суверенитету, а также на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга.

«На фоне четкой позиции, недавно разъясненной Президентом Азербайджана в ходе телефонного разговора с Президентом Ирана, а также министром иностранных дел в беседе с иранским коллегой, подобные заявления иранского посла расцениваются как откровенная провокация», - сказал он.

А.Гаджизаде отметил, что Азербайджанская Республика категорически опровергает любые утверждения о якобы использовании ее воздушного пространства или территории какой-либо страной для проведения военных операций против соседней Исламской Республики Иран либо другого государства.

«Эти обвинения беспочвенны и не подтверждаются ни одним достоверным доказательством.

Мы ожидаем, что иранская сторона примет меры по недопущению подобных действий, противоречащих духу двусторонних отношений, а также предпримет соответствующие шаги в связи с заявлениями посла, который, вместо того чтобы представлять интересы своей страны, регулярно демонстрирует проармянскую позицию», - добавил он.