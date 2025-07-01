Словакия назначила уроженца Азербайджана послом в Баку

Эльчин Гасымов назначен послом Словакии в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Словакии.

Президент Словакии Петер Пеллегрини в Президентском дворце вручил верительные грамоты новым главам дипломатических миссий 8 странах в Европе, Африке и Азии.

Пеллегрини подчеркнул, что текущие события в мире требуют более активного подхода в дипломатической службе. При этом он также призвал уделять больше внимания странам Азии или Африки, поскольку, по его словам, их политическое и экономическое значение постоянно растет. «Здесь открываются новые возможности и растет необходимость более тесно сотрудничать с ними в решении глобальных проблем или поддержании функционального международного порядка», — отметил президент Словакии.