Министр бюджета и экономического планирования Нигерии примет участие в Саммите ОЭС в Ханкенди - ФОТО

Министр бюджета и экономического планирования Федеративной Республики Нигерия Абубакар Атику Багуду 3 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту гостя встречал заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдар Сеидов.