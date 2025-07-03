Захарова: Согласован консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам

Доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане российским гражданам согласован.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», - сказала она.

Напомним, что Министерство внутренних дел ранее задержало в Баку две организованные преступные группы, подозреваемые в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.

Сабаильский районный суд Баку избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Также решением Хатаинского районного суда в Баку арестованы директор Информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и сотрудник Евгений Белоусов, задержанные в результате операции, проведенной полицией в офисе медиаресурса.

Решением суда они арестованы сроком на 4 месяца.