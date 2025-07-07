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Руководство МИД, главы дипломатических представительств и консульств посетили могилу великого лидера, Шехидляр хиябаны и Парк Победы - ФОТО

First News Media15:20 - Сегодня
Руководство МИД, главы дипломатических представительств и консульств посетили могилу великого лидера, Шехидляр хиябаны и Парк Победы - ФОТО

По случаю IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы», а также 9 Июля – профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики, руководство Министерства иностранных дел во главе с министром Джейхуном Байрамовым, а также главы дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в зарубежных странах, посетили могилу великого лидера, Шехидляр хиябаны и Парк Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация в составе руководителей органов дипломатической службы возложила цветы к могиле великого лидера нашего народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, отдала дань уважения светлой памяти гениальной личности.

Затем с благодарностью была почтена светлая память наших шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, к монументу «Вечный огонь» были возложены венок и цветы.

Делегация также посетила Парк Победы и возложила цветы к Монументу Победы, почтив незабвенную память архитекторов славной Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне.

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