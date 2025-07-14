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Исполняется 56 лет со дня прихода Гейдара Алиева к руководству в Азербайджане

First News Media11:05 - Сегодня
Исполняется 56 лет со дня прихода Гейдара Алиева к руководству в Азербайджане

14 июля исполняется 56 лет со дня, когда Гейдар Алиев занял пост первого секретаря Центрального комитета Компартии Азербайджанской ССР - события, ставшего поворотным моментом в истории страны.

С этого момента начался новый этап в социально-экономическом и политическом развитии республики.

Период с 1969 по 1982 год ознаменовался заметными изменениями. Азербайджан, ранее считавшийся одной из отстающих республик СССР, в эти годы добился ощутимого прогресса: национальный доход увеличился в 2,6 раза, промышленное производство - в 2,7 раза, а в сельском хозяйстве рост составил 2,3 раза. Были построены сотни промышленных объектов, созданы рабочие места, расширились образовательные и научные программы.

Подготовка специалистов в различных областях, включая армию, получила серьезное развитие.

Одной из заслуг Гейдара Алиева считается создание условий для будущей государственной самостоятельности Азербайджана. Хотя независимость была достигнута значительно позже, уже в советское время Алиев выстраивал систему управления и кадров, опираясь на национальные интересы.

Возвратившись к власти в 1993 году на фоне внутренней нестабильности и кризиса, Алиеву удалось стабилизировать ситуацию. Период его руководства в 1993–2003 годах стал временем реформ и экономического роста. Страна вышла из тяжелого переходного периода: начался приток инвестиций, были реализованы масштабные проекты в энергетике и промышленности, макроэкономические показатели заметно улучшились.

За эти годы в экономику Азербайджана было вложено около 20 миллиардов долларов инвестиций.

Среди приоритетов Алиева были обеспечение стабильности, укрепление институтов власти, развитие образования и науки, модернизация армии и сохранение культурной самобытности. В условиях сложной внутренней и внешней обстановки Азербайджану удалось сохранить межнациональный мир и толерантность, что до сих пор рассматривается как важное достижение той эпохи.

После 2003 года курс, заложенный Гейдаром Алиевым, продолжил его сын Ильхам Алиев. Современный Азербайджан развивает внешнеполитические связи, усиливает экономический потенциал и сохраняет приверженность идеям, сформированным в предыдущие десятилетия. Многие государственные и общественные институты, включая Фонд Гейдара Алиева, ведут работу, направленную на продвижение культурного и образовательного потенциала страны за ее пределами.

Фигура Гейдара Алиева остается важной в общественном сознании Азербайджана. Он считается одним из ключевых государственных деятелей, повлиявших на формирование современного облика страны и ее стратегических ориентиров.

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