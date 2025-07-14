Милли Меджлис утвердил новые нормы для борьбы с фейками в СМИ

Милли Меджлис Азербайджана в окончательном чтении утвердил новые нормы, направленные на предотвращение публикации ложной информации в местных СМИ.

Как сообщает Report, проект соответствующих изменений в закон «О медиа» был принят на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Было отмечено, что в законе впервые представлено понятие «медиа-субъект» в отношении традиционных медиа-ресурсов, занимающихся производством массовой информации, что позволило четко определить сферу профессиональных СМИ.

Согласно изменениям, филиалы и представительства иностранных юридических лиц, действующих в медиа-сфере Азербайджана, также будут считаться медиа-субъектами.

Учитывая серьезный социальный запрос, было предложено внести изменения в закон для усиления методов борьбы с фейковыми новостями, которые не только загрязняют информационную среду, но и влияют на репутацию журналистов. Так, в 14-ю статью закона, отражающую требования к информации, добавляется норма о недопустимости публикации (распространения) ложных сведений.

Было подчеркнуто, что общество ожидает от государства более решительных шагов против медиа-ресурсов, которые злоупотребляют именем медиа-субъекта, действуют вопреки медиа-этике и не меняют свой непрофессиональный имидж в общественном мнении. Основываясь на этом требовании и принципах информационной безопасности государства, изменения в закон обеспечат оперативность деятельности Агентства по развитию медиа (MEDIA) против случаев загрязнения информационной среды.

Согласно предлагаемым изменениям, информационное агентство должно иметь договоры о предоставлении (получении) информации как минимум с 20 медиа-субъектами, иметь аккредитованных журналистов как минимум в 5 зарубежных странах, а также не менее 80 процентов от общего объема ежедневно публикуемой массовой информации в течение 20 дней каждого месяца должно быть произведено самим агентством.

Было подчеркнуто, что различные медиа-субъекты неоднократно обращались в MEDIA по поводу случаев злоупотребления именем созданного ими бренда и выдвигали предложения о принятии серьезных мер в этом направлении. Учитывая этот фактор, согласно предлагаемым изменениям в закон, названия медиа-субъектов не должны быть идентичными или похожими на названия других редакций, в их названиях не должны использоваться выражения, противоречащие общественному порядку, морали и нравственности, способные ввести пользователей в заблуждение. Это изменение будет способствовать укреплению как репутации, так и бренда медиа-субъектов.