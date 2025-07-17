В Баку мужчина дважды ударил жену ножом, а потом выстрелил в нее

Раскрыты подробности инцидента, в ходе которого мужчина выстрелил в свою супругу.

Накануне днем в Ясамальском районе столицы 39-летний Васиф Керимов тяжело ранил свою супругу, выстрелив в нее после ссоры на почве ревности.

Как сообщает Teleqraf, инцидент произошел в гараже многоэтажного жилого дома по адресу улица Мухаммеда Хиябани, 133/135.

По предварительной информации, причиной конфликта стала информация, которую Фаргана Керимова - жена подозреваемого - получила о его неофициальных отношениях с другой женщиной. Узнав об этом, она разыскала соперницу и потребовала прекратить связь с ее мужем.

Это вызвало недовольство Васифа Керимова, и он решил поговорить с женой. Он поджидал ее в гараже, после чего они сели в принадлежащий ей автомобиль марки Toyota Prado. Между супругами разгорелась ссора, в ходе которой Керимов дважды ударил жену ножом. Пытаясь спастись, Фаргана Керимова выбежала из машины, но муж взял из своего автомобиля Land Rover огнестрельное оружие, догнал ее и выстрелил. Пуля попала женщине в брюшную полость.

Пострадавшая была доставлена в Клинический медицинский центр, где ей провели хирургическую операцию.

Известно, что у супругов трое детей. Фаргана Керимова является домохозяйкой. Семья проживала по вышеуказанному адресу около 7–8 лет. Васиф Керимов занимает должность директора филиала клиники Referans в Мардакяне.

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