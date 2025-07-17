Состоялась встреча представителей Сил специального назначения Азербайджана и Казахстана
Делегации Сил специального назначения Министерств обороны Азербайджана и Казахстана провели встречу с целью обмена боевым опытом.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны АР.
На встрече, состоявшейся в нашей стране, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам вооружения, снаряжения, организации подразделений, задействованных в операциях с условным противником, правил применения подразделений и их совершенствования.
В ходе встречи гости были проинформированы об ударных беспилотниках азербайджанского производства.
Затем на Общевойсковой учебной площадке была проведена показательная тренировка, в рамках которой были продемонстрированы тактические действия подразделений, боевое применение вооружения и снаряжения.