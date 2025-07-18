Генеральный секретарь Азиатской организации высших органов аудита посетил Милли Меджлис

18 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с находящимся с визитом в нашей стране руководителем Национального контрольного управления Китая, генеральным секретарем Азиатской организации высших органов аудита Хоу Каем.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, председатель Милли Меджлиса отметила важность проходящего в Баку 62-го заседания Правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и совместного мероприятия этой организации с Арабской организацией высших органов аудита (ARABOSAI). Она подчеркнула, что проведение подобной международной встречи в Азербайджане свидетельствует о том значении, которое наша страна придает финансовой подотчетности, независимому аудиту и международному сотрудничеству в этих областях.

В ходе беседы спикер парламента проинформировала гостей о Милли Меджлисе и принципах его работы, представительстве политических партий, защите гендерного равенства в парламенте, а также о комитетах и комиссиях парламента.

Гости были проинформированы об освобождении земель нашей страны от оккупации в результате Отечественной войны и о проводимых там масштабных строительных работах.

Генеральный секретарь Хоу Кай выразил удовлетворением своим визитом в нашу страну для участия в 62-м заседании Правления ASOSAI, состоявшемся в Баку, и совместном заседании этой организации с Арабской организацией высших органов аудита (ARABOSAI).

Он отметил, что благодаря организации Азербайджаном члены ассоциаций ASOSAI и ARABOSAI получили возможность собраться на стыке Востока и Запада и обсудить развитие аудита государственного сектора.

Гость рассказал о важной роли аудита государственного сектора как важного компонента национальной системы контроля и его незаменимой роли в социально-экономическом развитии всех стран. Генеральный секретарь также поделился своим мнением о роли Азербайджана в обеспечении экологической безопасности в мире, успешном проведении СОР29 в нашей стране и обсуждении важных вопросов, а также выразил пожелания мира и устойчивого развития Азербайджану.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим интерес для сторон.