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Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие делегации Баку на Экономсовете СНГ

First News Media15:00 - Сегодня
Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие делегации Баку на Экономсовете СНГ

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что отсутствие представителей Азербайджана на заседании Экономического совета Содружества, которое проходит 18 июля в Москве, является временным эпизодом и ситуация вскоре войдет в прежнее русло.

«Азербайджанская Республика, что касается СНГ, никаких негативных высказываний мы не получали. Сегодня правда, честно признаюсь, азербайджанская делегация не приехала, но причин ее неприезда мы не знаем. Они нам не сообщали, но я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества. По крайней мере, нас в этом заверяли и президент, и премьер-министр Азербайджана. Мы думаем, что это такой временный эпизод и со временем все нормализуется. Это наша искренняя надежда», - сказал Лебедев.

Источник: ТАСС

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