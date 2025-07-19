Участники 3-го Шушинского глобального медиа-форума прибыли в Физули - ФОТО

Физулинский район встречает иностранных гостей, прибывших для участия в III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Как передает в субботу специальный корреспондент Trend, самолет с участниками форума приземлился в Международном аэропорту Физули.

Ожидается, что в III Шушинском Глобальном медиафоруме примут участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, в том числе представители более чем 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

Форум под названием "Цифровая трансформация: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта" пройдёт с 19 по 21 июля 2025 года.