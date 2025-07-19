Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр
Названы имена паралимпийцев, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр в Стамбуле.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном паралимпийском комитете, знаменосцами сборной станут бронзовый призер Паралимпийских игр, паратаэквондист Сабир Зейналов и спортсменка по бочча Фидан Сафгулиева.
Отметим, что церемония открытия состоится 24 июля в спортивном комплексе «Джебеджи».
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