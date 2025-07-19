 Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр

First News Media16:15 - Сегодня
Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр

Названы имена паралимпийцев, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр в Стамбуле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном паралимпийском комитете, знаменосцами сборной станут бронзовый призер Паралимпийских игр, паратаэквондист Сабир Зейналов и спортсменка по бочча Фидан Сафгулиева.

Отметим, что церемония открытия состоится 24 июля в спортивном комплексе «Джебеджи».

Поделиться:
192

Актуально

Xроника

В Ханкенди началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского ...

Политика

Президент: Азербайджан - страна, развивающая зеленую энергетику

Политика

Баку и Исламабад обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Общество

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

Спорт

Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр

Азербайджанские гимнасты отправились в Хорватию для участия в Олимпийском фестивале

Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде - ФОТО

Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Двалишвили признан бойцом года UFC по версии премии ESPY 2025

Определен соперник «Карабаха» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Сборная Азербайджана завершила ЧЕ победой над Молдовой

Азербайджанская боксерша стала чемпионом Европы, победив армянскую соперницу - ФОТО

Последние новости

Президент: Азербайджан - страна, развивающая зеленую энергетику

Сегодня, 17:40

Президент Ильхам Алиев: Шушинский медиафорум уже приобрел статус традиционного

Сегодня, 17:33

Пашинян пригласил Пезешкиана в Армению

Сегодня, 17:30

В Ханкенди началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума - LIVE

Сегодня, 17:20

Вооруженные столкновения в Эс-Сувейде привели к гибели 940 человек

Сегодня, 17:15

Палата представителей Конгресса США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Сегодня, 17:10

Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

Сегодня, 16:55

Сотрудники МЧС спасли тонущего молодого человека в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Армянская церковь не обладает уровнем нравственности даже IT-компании: интересные аналогии от Пашиняна

Сегодня, 16:30

Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр

Сегодня, 16:15

В Гяндже избили до смерти 22-летнюю девушку, задержан ее отец

Сегодня, 15:55

До конца этого года в селе Тезебина Ходжалинского района будет построено 197 частных домов

Сегодня, 15:40

В Лос-Анджелесе более 20 человек пострадали при наезде автомобиля

Сегодня, 15:20

Баку и Исламабад обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Сегодня, 15:10

Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на юге Ирана

Сегодня, 15:00

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

Сегодня, 14:40

Ребенок родился в самолете, летевшем из Стамбула в Ташкент

Сегодня, 14:25

AZAL вошел в пятерку лидеров авиационного рынка Грузии

Сегодня, 14:15

Марков: Шушинский медиа-форум - уникальная возможность услышать мнение лидера страны-победителя

Сегодня, 14:10

Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят, заявляет ее глава

Сегодня, 14:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45