Определились знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр

Названы имена паралимпийцев, которые понесут флаг Азербайджана на церемонии открытия Европейских юношеских паралимпийских игр в Стамбуле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном паралимпийском комитете, знаменосцами сборной станут бронзовый призер Паралимпийских игр, паратаэквондист Сабир Зейналов и спортсменка по бочча Фидан Сафгулиева.

Отметим, что церемония открытия состоится 24 июля в спортивном комплексе «Джебеджи».