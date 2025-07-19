Президент: Азербайджан – страна, занявшая очень правильную позицию с экологической точки зрения

Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан занял очень правильную позицию с экологической точки зрения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Мы не используем уголь для производства электроэнергии. Мы используем только гидроэнергию и природный газ. С недавних пор мы также приступили к производству солнечной энергии. У нас огромные энергетические ресурсы в этом плане. Мы уже подписали большое количество инвестиционных контрактов», - подчеркнул глава государства.