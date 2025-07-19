Президент Азербайджана: Потенциал Зангезурского коридора на начальном этапе оценивается в 15 млн тонн грузов

Потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 млн тонн грузов.

Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном.

Наверное, меньше, чем через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Реализация Зангезурского коридора, по существу, откроет еще одно направление коридора Север-Юг.

Не только то, о котором все говорят, - из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран и дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения объема грузопотока», - отметил глава государства.