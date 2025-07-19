Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене

Мы стали более активными на международной арене.

А наши посреднические усилия между разными странами только часть этой деятельности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства добавил, что Азербайджан является активным членом международного сообщества и поддерживает прочные отношения с различными международными структурами. «Мы считаем, что эти связи могут играть более важную, более значимую роль. По крайней мере, в решении более широкого спектра региональных вопросов», — отметил Президент.