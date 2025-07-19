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Президент Ильхам Алиев: Мы благодарны Президенту Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться

First News Media20:00 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: Мы благодарны Президенту Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться

Мы очень благодарны Президенту США Дональду Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.

«Несмотря на то, что он (Президент США – ред.) занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам. Ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довёл дело до конца, особенно, что касается вашингтонского болота, – чтобы высушил его до дна», - отметил глава государства.

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