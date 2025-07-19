Азербайджанская команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала вторую золотую медаль на Универсиаде - ФОТО

Азербайджан завоевал вторую медаль на Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Рейн-Рурском регионе Германии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, команда Азербайджана по групповым упражнениям в художественной гимнастике вновь поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.

Коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаярзаде, продемонстрировав композицию с пятью лентами, набрал 22,850 балла и опередил всех соперников.

Серебряную медаль завоевала команда Украины, бронзовую — команда Южной Кореи.

Отметим, что это вторая медаль Азербайджана на Универсиаде. Накануне команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике заняла первое место в многоборье.