Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли

У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на Запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов. Думаю, в ближайшее время это будет увеличено в разы», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан с самого начала поддержал инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» и со своей стороны подготовил соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру на территории страны.

«Китайские компании активно участвуют в качестве подрядчиков в реализации проектов солнечных электростанций. Солнечные панели, которые закупают компании-инвесторы, являются китайского производства. И с недавнего времени мы также начали сотрудничать с китайскими компаниями в деле производства зеленой энергии – солнца и ветра. Соответствующие соглашения уже подписаны и думаю, что это будет также хорошим дополнением к нашему взаимовыгодному сотрудничеству», - отметил Президент Ильхам Алиев.