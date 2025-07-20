Кёнуль Нуруллаева: Мнение Президента Азербайджана касательно глобальных политических процессов также находится в центре внимания мировой прессы

Уже третий год как Шушинский глобальный медиафорум объединяет влиятельных представителей международных СМИ для обсуждения насущных для всего мира вопросов. По случаю 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы в этом году форум был организован в Ханкенди. Третий по счету форум посвящен теме "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Об этом ззаявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кёнуль Нуруллаева.

Особенность Шушинского глобального медиафорума заключается во встрече Президента Азербайджана с участниками форума, его выступление перед представителями СМИ и предоставление ответов на их вопросы. Учитывая, что после 44-дневной Отечественной войны всё внимание приковано к региону Южного Кавказа, Азербайджан, как страна-победительница, и мнение Президента Ильхама Алиева о политических процессах, происходящих в мире, также находятся в центре внимания международной прессы. Форум, который прошел в этом году, продолжался около трех часов, в течение которых глава нашего государства ответил на вопросы, охватывающие разные темы. Мы выслушали позицию господина Президента относительно успешного проведения COP29 в Азербайджане, обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, судьбы Зангезурского коридора, отношений между Азербайджаном и США, Азербайджаном и Россией, Азербайджаном и ЕС, а также экономической привлекательности нашей страны. Глава государства и с этой трибуны также заявил, что постконфликтные реалии и национальные интересы Азербайджана находятся на первом плане. Отметив, что обеспечение мира и безопасности в регионе зависит от Армении, а точнее, от выполнения ею условий официального Баку, господин Президент также дал оптимистичный сигнал о близости сторон к миру. Это в очередной раз даёт основания говорить о том, что Армения должна правильно оценить сложившуюся ситуацию и принять решение. Данная позиция была вновь доведена до сведения Армении в ходе двусторонней встречи, состоявшейся недавно в Абу-Даби.

Отвечая на вопрос касательно Зангезурского коридора, Президент Азербайджана вновь заверил всех, что это коридор мира и сотрудничества. Попытки деструктивных сил создать напряжение в регионе в связи с данным проектом не увенчаются успехом. Официальный Ереван должен также подойти к этому вопросу с призмы региональной безопасности, так как проект будет служить благополучию всех участников, включая Армению, ставшую тупиковой страной.

Посредством форума мировой общественности также предоставляется информация о восстановительно-созидательных работах, осуществляемые Азербайджаном. Работы по реконструкции, которые проводятся в Ханкенди, Шуше и других регионах, предоставляют возможность увидеть меняющийся облик Карабаха и Восточного Зангезура.

Говоря о важности форума, следует отметить, что в современной информационной среде дезинформация является одной из угроз развитию и глобальной стабильности. Параллельно с настоящими войнами, государства ведут друг с другом борьбу и на информационном фронте. Реальность такова, что даже если война на фронте заканчивается, борьба на информационном фронте не прекращается. В таких условиях проведение Азербайджаном Шушинского глобального медиафорума имеет стратегическое значение. Форум служит площадкой для дискуссий и совместных действий должностных лиц, СМИ и гражданского общества, представителей власти и бизнеса, защитников свободы СМИ, представителей международных организаций и медиа-экспертов из разных стран.

Участники форума также признают, что воспользовались новыми возмножностями сотрудничества, созданными на данной площадке. Считаю, что и 3-й Шушинский глобальный медиафорум будет успешным с точки зрения исследования проактивных стратегий, установлении и укреплении отношений взаимного сотрудничества.