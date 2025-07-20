Генеральный исполнительный директор Euronews Baku: Работники медиа играют важную роль в формировании информационного общества

Как работники медиа, мы играем важную роль в формировании информационного общества. Одна из главных миссий медиа - не только передавать информацию, но и просвещать людей и побуждать их понимать естественные причины того, что они читают и смотрят.

Об этом заявил руководитель аппарата телеканала Euronews, генеральный исполнительный директор Euronews Baku Фернандо Соареш на панельной дискуссии «Инновационные подходы: медиаграмотность в цифровую эпоху», состоявшейся в рамках III Шушинского Глобального медиафорума. Он отметил, что понимание того, откуда берется информация, с какой целью она распространяется и как она влияет на общественное мнение, стало сегодня необходимостью для каждого гражданина: «Наша цель - донести этот процесс до более широкой аудитории, особенно для обеспечения образования молодого поколения».

Роль образовательных учреждений здесь особенно важна. Ведь молодежь чаще всего обращается к социальным сетям как к источнику информации. Однако социальные сети также являются площадкой, где быстро распространяются фейковые новости и манипуляции. Именно поэтому для молодежи крайне важно критически анализировать информацию, понимать причины ее появления и возможные последствия.

Ф. Соареш заявил, что реалии современного мира, информационные войны, кампании по дезинформации и цифровые манипуляции должны стать сигналом тревоги для всех. В этой ситуации медиа - это не просто средство подачи новостей, но и хранитель истины.