Песков: В отношениях Москвы и Баку настал сложный период

Отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас переживают сложный период.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас - один из таких периодов», - сказал представитель Кремля.

«Мы надеемся, что этот период пройдет», - подчеркнул Песков, ответив, что «сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду».

Источник: ТАСС