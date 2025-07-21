Начался третий день III Шушинского Глобального медиафорума

21 июля продолжается работа III Шушинского Глобального медиафорума, проходящего на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» — на этот раз в формате панельных сессий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на второй день форума проходят обсуждения по следующим темам: «Медиаграмотность как гарантия информационной безопасности», «Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: в охвате медиаграмотности», «Журналистика в эпоху искусственного интеллекта: защита истины в условиях автоматизации» и другим актуальным направлениям.

Напомним, что форум начал свою работу 20 июля. В нем принимают участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представители более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Помимо представителей зарубежных медиа, в Форуме примут участие представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

III Шушинский Глобальный медиафорум завершит работу сегодня.