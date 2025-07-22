Джейхун Байрамов: Есть реальные возможности для мира между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул наличие реальных возможностей для устойчивого мира с Арменией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр заявил на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Тбилиси.

Министр отметил, что армяно-азербайджанское урегулирование широко обсуждалось в ходе сегодняшних переговоров с Бочоришвили.

«Мы предоставили подробную информацию о процессах в постконфликтный период. Перспективы мирного процесса обнадеживают, однако важно предпринять конкретные шаги в этом направлении. К сожалению, Армения до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства», – заявил Байрамов.