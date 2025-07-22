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Песков надеется, что разногласия по Украине не помешают отношениям Москвы и Баку

First News Media14:00 - Сегодня
Песков надеется, что разногласия по Украине не помешают отношениям Москвы и Баку

Разногласия по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения России и Азербайджана.

Надежду на это выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях, - отметил представитель Кремля. - С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», - сказал Песков.

«Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», - заключил пресс-секретарь российского президента.

Источник: ТАСС

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