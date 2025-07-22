В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

Отношения между Грузией и Азербайджаном уже давно вышли за рамки двустороннего сотрудничества и имеют важное региональное и глобальное значение, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Отношения между Грузией и Азербайджаном уже давно вышли за рамки двустороннего сотрудничества – они имеют важное региональное и глобальное значение. С этой точки зрения особенно актуален политический диалог, который существует между двумя странами», – сказала Бочоришвили.

По ее словам, визит азербайджанского коллеги является лучшим продолжением активного политического диалога между двумя странами.

«История и отношения наших стран наполнены лучшими примерами добрососедства, дружбы и партнерства. Именно на этой основе сегодня мы говорим об углублении наших связей и возможностях их укрепления», – отметила Бочоришвили.

Она сообщила, что на встрече с Байрамовым был обсужден широкий круг вопросов – от укрепления двустороннего политического диалога до региональных и глобальных процессов, а также вызовов в сфере безопасности, которые влияют на обе страны.

На встрече стороны также обсудили важные вопросы экономического сотрудничества и подтвердили, что потенциал для развития связей между странами гораздо выше текущего уровня.

Несмотря на уже достигнутые впечатляющие результаты, как отметила Бочоришвили, стороны намерены продолжать активную работу для расширения экономического взаимодействия.

«В этом контексте значение сотрудничества, дружбы и партнерства между Грузией и Азербайджаном еще более возрастает и должно быть максимально использовано, чтобы Средний коридор, о котором так много говорят, был задействован эффективнее», – отметила Бочоришвили.

Источник: Sputnik Грузия