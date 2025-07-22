 В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

First News Media15:35 - Сегодня
В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

Отношения между Грузией и Азербайджаном уже давно вышли за рамки двустороннего сотрудничества и имеют важное региональное и глобальное значение, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Отношения между Грузией и Азербайджаном уже давно вышли за рамки двустороннего сотрудничества – они имеют важное региональное и глобальное значение. С этой точки зрения особенно актуален политический диалог, который существует между двумя странами», – сказала Бочоришвили.

По ее словам, визит азербайджанского коллеги является лучшим продолжением активного политического диалога между двумя странами.

«История и отношения наших стран наполнены лучшими примерами добрососедства, дружбы и партнерства. Именно на этой основе сегодня мы говорим об углублении наших связей и возможностях их укрепления», – отметила Бочоришвили.

Она сообщила, что на встрече с Байрамовым был обсужден широкий круг вопросов – от укрепления двустороннего политического диалога до региональных и глобальных процессов, а также вызовов в сфере безопасности, которые влияют на обе страны.

На встрече стороны также обсудили важные вопросы экономического сотрудничества и подтвердили, что потенциал для развития связей между странами гораздо выше текущего уровня.

Несмотря на уже достигнутые впечатляющие результаты, как отметила Бочоришвили, стороны намерены продолжать активную работу для расширения экономического взаимодействия.

«В этом контексте значение сотрудничества, дружбы и партнерства между Грузией и Азербайджаном еще более возрастает и должно быть максимально использовано, чтобы Средний коридор, о котором так много говорят, был задействован эффективнее», – отметила Бочоришвили.

Источник: Sputnik Грузия

Поделиться:
190

Актуально

Точка зрения

В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах ...

Общество

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в ...

Политика

Между Анкарой, Тель-Авивом и Москвой: внешняя политика Баку вне внешнего диктата

В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

Азербайджан увеличил расходы на оборону и нацбезопасность более чем на 26%

Песков надеется, что разногласия по Украине не помешают отношениям Москвы и Баку

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Пашинян допустил возможность предварительного подписания мирного соглашения

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд

Хикмет Гаджиев о причинах неучастия Азербайджана в заседании экономического совета СНГ в Москве

Песков: Если Баку подаст в суд на Москву, РФ будет ждать официальных вердиктов

Последние новости

Прокуратура расследует гибель рабочего в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

Утверждены изменения в закон «О госреестре недвижимого имущества»

Сегодня, 16:42

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

Сегодня, 16:40

Режиссер Хилал Байдаров возвращается на Венецианский фестиваль с фильмом о Шахе Исмаиле - ФОТО

Сегодня, 16:30

«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Сегодня, 16:25

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:10

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах расследования крушения самолета AZAL

Сегодня, 16:02

В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального внимания

Сегодня, 15:55

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Сегодня, 15:52

Между Анкарой, Тель-Авивом и Москвой: внешняя политика Баку вне внешнего диктата

Сегодня, 15:40

В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

Сегодня, 15:35

Незаконные постройки угрожают водоснабжению Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Тбилиси внимательно следит за диалогом между Иреваном и Баку – глава МИД Грузии

Сегодня, 15:25

Nar принял участие в фестивале в Дашкесане - ФОТО

Сегодня, 15:20

Azercell поздравляет всех представителей СМИ со 150-летием национальной прессы Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Сегодня, 14:52

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге

Сегодня, 14:35

Азербайджан увеличил расходы на оборону и нацбезопасность более чем на 26%

Сегодня, 14:25

Погода на среду: В Баку ожидается до 37° тепла

Сегодня, 14:22

В Кремле назвали тему переговоров России и Украины в Стамбуле

Сегодня, 14:12
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45