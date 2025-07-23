Минфин обнародовал размер госдолга по состоянию на первое полугодие

Министерство финансов Азербайджана представило оперативные данные по обслуживанию государственного долга и состоянию госдолга в первом полугодии 2025 года.

Согласно отчету, размещенному на официальном сайте Минфина, средства на обслуживание государственного долга и обязательств в госбюджете на 2025 год предусмотрены расходы в размере 2399,6 млн манатов.

По оперативным данным, в первом полугодии из расходов госбюджета на обслуживание государственного долга было обеспечено погашение в размере 1027,5 млн манатов, из которых 328,7 млн манатов - по внутреннему государственному долгу (по процентным выплатам), 698,8 млн манатов - по внешнему государственному долгу (498,5 млн манатов - основная сумма долга, 200,3 млн манатов - процентные выплаты).

В рамках проектов, реализуемых за счет внешних заимствований, а также с учетом основных выплат по внешнему государственному долгу, размер внешнего государственного долга на 1 июля 2025 года составил $5010,7 млн.

По оперативным данным, размер внутреннего государственного долга на 1 июля составил 17177,4 млн манатов.