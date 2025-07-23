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В Баку стартовал международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025

Феликс Вишневецкий20:29 - 23 / 07 / 2025
В Баку стартовал международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025

23 июля в Sea Breeze состоялось долгожданное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который продлится четыре дня и завершится 26 июля.

В первый день фестиваля на главной сцене выступят американская поп/R&B-певица, экс-вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, народные артисты Азербайджана EMIN, Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Фаиг Агаев, Мири Юсиф, Тунзаля Агаева, азербайджанские звезды конкурса «Евровидение» - AYSEL (отметим, что это будет возвращение Айсель Теймурзаде на большую сцену), Нигяр Джамал, Efendi и многие другие популярные артисты.

Второй по счету фестиваль снова соберет на одной сцене мировых звезд, чтобы подарить зрителям четыре незабываемых дня музыки, танцев и потрясающих впечатлений.

С финальным фестивальным лайн-апом можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке.

Посмотреть прямой эфир можно здесь

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