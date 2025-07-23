Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» против «Шелбурна»
Сегодня агдамский "Карабах" проведет свой первый матч в еврокубках.
Как сообщает Oxu.Az, "скакуны", которые приступают к борьбе со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, встретятся с ирландским клубом "Шелбурн".
Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Отметим, что ответный матч между командами состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первая игра
23 июля
22:45, "Шелбурн" - "Карабах".
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