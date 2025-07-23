Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» против «Шелбурна»

Сегодня агдамский "Карабах" проведет свой первый матч в еврокубках.

Как сообщает Oxu.Az, "скакуны", которые приступают к борьбе со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, встретятся с ирландским клубом "Шелбурн".

Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, первая игра

23 июля

22:45, "Шелбурн" - "Карабах".