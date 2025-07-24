Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции по Западному Азербайджану распространено в качестве официального документа ООН

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека», состоявшейся 21 мая 2025 года в столице Турции — городе Анкара, а также итоговый документ конференции в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

В заявлении Общины Западного Азербайджана по этому поводу говорится: «Распространение данного обращения Президента Ильхама Алиева, который принципиально и последовательно держит вопрос Западного Азербайджана в международной повестке, в качестве официального документа ООН играет важную роль для усиления международной поддержки вопросу возвращения в Западный Азербайджан как вопроса прав человека».

Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия по обеспечению международной поддержки процесса возвращения мирным, безопасным и достойным образом. Общество требует от правительства Армении создать условия для возвращения западных азербайджанцев в свои дома в соответствии с обязательствами, взятыми на себя этой страной в рамках Всеобщей декларации прав человека и других соответствующих международных конвенций».